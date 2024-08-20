مستشار الرئيس للصحة: معهد 500500 صرح مرجعي لعلاج الأورام في الشرق الأوسط

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن المعهد القومي للأورام الجديد بمدينة الشيخ زايد (500500)؛ سيكون صرحًا طبيًا ضخمًا ومركزًا مرجعيًا لعلاج الأورام في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الثلاثاء،إن المعهد الجديد سيقدم خدمات تشخيصية وعلاجية وجراحية على أعلى مستوى، مضيفا أن المعهد القومي للأورام يبذل جهودًا كبيرة منذ الستينيات، إلا أن المعهد الجديد سيكون صرحًا مرجعيًا في منطقة الشرق الأوسط لخدمة جميع المصريين.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة الأورام من خلال مبادرة الكشف المبكر عن الأورام وعلاجها، موضحا أن اجتماع اليوم بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وحضور الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور أيمن عاشور؛ شهد متابعة موقف المعهد والوصول إلى الطريقة المثلى؛ لاستكمال بنائه وتجهيزه لتقديم أفضل خدمة لمرضى الأورام في مصر.

وفي سياق آخر، أكد تاج الدين، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تسير بخطوات ثابتة وتغطي حاليًا 6 محافظات، مشيرًا إلى أن الخطة تسير وفق المخطط الزمني والبرنامج المحدد لتطبيقها في باقي المحافظات بعد الانتهاء من توفير البنية التحتية والتجهيزات اللازمة.