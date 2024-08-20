تقرير: إيران على علم بتقرير الصين حول التدخل الأمريكي التخريبي في دول أخرى

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني يوم الاثنين إن بلاده على علم بتقرير حديث أصدرته الصين حول جهود الحكومة الأمريكية لتقويض السلطة في دول أخرى والتدخل في شؤونها الداخلية.

وأدلى كنعاني بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي أسبوعي في طهران أثناء تعليقه على تقرير بعنوان "الصندوق الوطني للديمقراطية: ما هو وما يفعله"، الذي أصدرته وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق من هذا الشهر، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ويتعمق التقرير في تاريخ الصندوق الوطني للديمقراطية منذ عام 1983، مستخدما أمثلة لفضح أساليبه في تقويض سلطة الدولة، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتحريض على الانقسام والمواجهة، وتضليل الرأي العام، والتسلل الأيديولوجي، بحجة تعزيز الديمقراطية، بحسب ما ذكرت شينخوا.

وقال: "لقد أبلغتنا وزارة الخارجية الصينية بنشر التقرير ونحن على علم بالقضية وتلقينا تقارير ذات صلة".