زيلينسكي: كييف تسيطر الآن على مساحة كبيرة من الأرض في روسيا

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين، أن بلاده حققت المزيد من المكاسب في هجومها المضاد في منطقة كورسك الروسية.

وقال زيلينسكي خلال خطاب ألقاه أمام الدبلوماسيين والمسؤولين الأوكرانيين: " تسيطر قواتينا اعتبارا من اليوم، على أكثر من 1250 كيلومترا مربعا من أراضي العدو و 92 مستوطنة".

يشار إلى أن الأرقام التي أعلنها زيلينسكي حول المكاسب الإقليمية تتجاوز معظم التقديرات السابقة للمراقبين العسكريين كما أنه يصعب تأكيدها.

ويعترف معظم الخبراء بعدم دقة تقديراتهم بسبب الكمية المحدودة من الأخبار المرئية.

وبشكل خاص ، تنشر القوات المسلحة الأوكرانية قدرا قليلا من المعلومات لتجنب تعريض تقدمها للخطر.

وأشار زيلينسكي في خطابه، إلى أن هدفا تكتيكيا رئيسيا ، ألأ وهو الحد من التهديد لمنطقة سومي الحدودية الأوكرانية، قد تحقق بنجاح.

كما سلط زيلينسكي الضوء على أن الهجوم أدى إلى أسر أكبر عدد من الجنود الروس منذ بدء الحرب.

وقال زيلينسكي إنه من المتوقع أن يتم تبادل هؤلاء الجنود الأسرى مقابل أسرى الحرب الأوكرانيين.

ورغم ذلك، يقدر المراقبون أن روسيا قامت بأسر عدد أكبر من الأوكرانيين يفوق ما أسرتهم أوكرانيا من الجنود الروس طوال فترة الصراع.

ووصف زيلينسكي الهجوم بأنه نجاح كبير وقال إن النقاد سيعتبرون الهجوم المضاد على الأراضي الروسية تجاوزا "لجميع الخطوط الحمراء المشددة التي وضعتها روسيا".

يشار إلى أن أوكرانيا، التي تتصدى لغزو روسي واسع النطاق منذ ما يقرب من عامين ونصف، شنت هجوما مضادا قبل نحو أسبوعين، وتقدمت إلى منطقة كورسك غرب روسيا.

من جهة أخرى ،تواصل روسيا احتلال أجزاء كبيرة من شرق وجنوب أوكرانيا.