تُحيي الفنانة سميرة عبد العزيز ذكرى وفاة زوجها الكاتب محفوظ عبد الرحمن، في السادسة مساء 23 أغسطس الجاري على مسرح قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي، ولقاء مفتوح معها، ضمن فاعليات الدورة 14 من معرض الساقية للكتاب.

ومن المقرر أن تشارك سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب في هذا اللقاء، لإحياء ذكرى الكاتب محفوظ عبد الرحمن، إلى جانب حضور عددًا من الفنانين والإعلاميين.

وتقام الدورة 14 من معرض الساقية للكتاب في الفترة من 21 إلى 27 أغسطس الجاري، من 12 ظهرًا إلى 10 مساءً، ويشارك فيه أكثر من 30 دار نشر، ولأول مرة تقيم الساقية جناح للكتب القديمة تقدمه بأسعار مخفضة تطلق عليه اسم "سور الساقية".