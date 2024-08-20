وزير الخارجية: بحثت خلال زيارتي للرياض ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية بمصر

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنَّ زيارته للسعودية جاءت في إطار علاقات الأخوة التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين، مؤكدا أنه بحث خلال الزيارة ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية بمصر.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، الاثنين، أن العلاقات المصرية السعودية قوية ومتينة للغاية، ولها جذور ومستقبل مشرق.

وأشار إلى أنّه أجرى منذ وصوله عدة لقاءات واتصالات مع كبار المسئولين في المملكة، حيث التقى عددًا من الوزراء السعوديين، وختمها بلقائه مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث أجريا مشاورات مكثفة عكست تطابق وجهات النظر بين البلدين حول عدة أمور وفي مقدمتها العلاقات القوية بينهما.

وشدد على أهمية تطوير ودفع هذه العلاقات بما يعكس الإرادة السياسية والتوجيهات السامية من الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمزيد من دفع وتطوير العلاقات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو التجاري أو الاستثماري.

ونوه بأنه تم التباحث حول ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في مصر، وأطر تعهدية سيتم الانتهاء منها قريبا بما يؤدي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات، لا سيما أن هناك فرصا كبيرة متاحة في الاقتصاد المصري بقطاعات مختلفة مثل الطاقة والسياحة والتطوير العقاري.

