أستاذ علم أوبئة يكشف: مواليد ما قبل 1985 محميون بنسبة 86% من جدري القرود

أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة، أن المصريين الذين ولدوا قبل عام 1985 لديهم علامة مميزة لتطعيم الجدري على أكتافهم، موضحا أن هذا التطعيم يمنحهم حماية بنسبة 86% من جدري القرود.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «الساعة السادسة» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الثلاثاء، إن الجيل الجديد الذي لم يتلقى تطعيم الجدري سيحتاج إلى التطعيم، مشيرا إلى وجود تطعيمين جديدين أكثر تطورًا من تطعيم الجدري القديم، حصلوا على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية(FDA) ومن المتوقع وصولهما إلى الكونغو الديمقراطية في أكتوبر المقبل.

وفي سياق آخر، أعرب عن قلقه إزاء اكتشاف حالة شلل أطفال متحورة في قطاع غزة أول أمس، مؤكدًا أن عدم وصول اللقاحات إلى غزة؛ يشكل نوعًا من الحرب البيولوجية غير المباشرة على الشعب الفلسطيني الأعزل.

وحذر من أن انتشار الفيروسات والأوبئة لن يقتصر على غزة فقط؛ بل سيمتد إلى العالم بما في ذلك الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أن ما يحدث في غزة يعكس «عدم تعلم العالم درس جائحة كورونا»، وتغليب المصالح السياسية والاقتصادية.