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تستعد بعثة مصر البارالمبية السفر إلى فرنسا غدًا الأربعاء، للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وتنطلق منافسات دورة الألعاب البارالمبية يوم 28 أغسطس المقبل وحتى يوم 8 من شهر سبتمبر القادم.

وتشارك مصر ببعثة مكونه من 54 بطل وبطلة مصرية في دورة الألعاب البارالمبية بباريس

وحققت مصر خلال مشاركتها البارالمبية 184 ميدالية متنوعة بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.

وتشارك البعثة المصرية بـ10 ألعاب وهم:"رفع الأثقال - ألعاب القوى - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة - تنس الطاولة - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف - الكياك".

وتشارك البعثة في رفع الأثقال بـ 11 لاعبا وهم، محمد المنياوي، وزن - 59 كيلوجراما ، شريف عثمان، وزن -65 كيلوجراما، محمد صبحي، وزن -88 كيلوجراما، طه عبد المجيد، وزن -54 كيلوجراما، عمرو مسعد، وزن +107 كيلوجرامات في منافسات الرجال.

بينما في منافسات السيدات تشارك، رحاب أحمد، وزن - 55 كيلوجراما، إيناس الجبالي، وزن - 41 كيلوجراما، فاطمة محروس، وزن - 61 كيلوجراما، صفاء محمد، وزن - 79 كيلوجراما، راندا تاج الدين، وزن - 86 كيلوجراما، نادية فكري، وزن +86 كيلوجراما

وفي لعبة البارا تنس طاولة تشارك البعثة بـ 11 لاعبا وهم:"إسلام رسلان، أحمد محصي، خالد رمضان، سيد رمضان، عبد الرحمن بهجت، علا سليمان، فوزية الشامي، منى عبدالحق، هناء حماد سماح عبدالعزيز، وهاجر السيد".

وبـ3 لاعبين تنافس مصر في السباحة البارالمبية بـ"ملك عبد الشافي، وزياد كحيل، وزياد طارق حسبي".

كما تشارك في البارا ألعاب القوى 5 لاعبين وهم :"كريم محمود عبدالتواب، ومصطفى فتح الله 100 متر عدو، ومحمد رمضان رمي القرص، وعبدالرحمن شبيب الوثب الطويل، شيماء جابر رمي القرص سيدات".

وفي لعبة البوتشيا الكرة الحديدية يشارك لاعبان وهم:"محمود نبوي، وهناء علام"، وبنفس العدد يشارك في التجديف بلاعبان "علي الزيني، ومروة عبدالعال منافسات زوجي مختلط".

وفي الكرة الطائرة جلوس المنتخب الوطني رجال، ويضم 12 لاعبا، الباراتايكواندو لاعبان، سلمى علي عبدالمنعم، وزن - 52 كيلوجراما سيدات، وعبدالرحمن محمد، وزن - 70 كيلوجراما رجال.

وينافس منتخب مصر رجال في البارالمبية ويضم 6 لاعبين، وفي الباراكانوي لاعبان ياسين كمال 200 متر باراكانوي رجال، وسلوى إيهاب، 200 متر باراكانوي سيدات.

وشهدت الفترة الماضية تواصل مستمر بين الدكتور حسام الدين مصطفي والسفير المصري علاء يوسف، من أجل الاطمئنان على ترتيبات الأخيرة قبل وصو البعثة إلي باريس

وسبق البعثة إلي باريس، عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية، لإنهاء كافة الإجراءات للبعثة التي ستتواجد في فرنسا.

ومن المقرر أن يرفع الثنائي رحاب أحمد بطة رفع الاثقال وعلي الزيني بطل التجديف لرفع العلم المصري في طابور افتتاح الدوري البارالمبية.