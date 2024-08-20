كوريا الجنوبية وماليزيا تستأنفان محادثات التجارة الحرة بعد انقطاع دام خمس سنوات

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أعلنت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء عن استئناف المفاوضات مع ماليزيا بهدف تأمين اتفاقية تجارة حرة ثنائية.

وبدأت الجولة الرابعة من المفاوضات للاتفاقية في كوالالمبور، والتي تستمر على مدى أربعة أيام، وذلك بعد انقطاع منذ سبتمبر 2019، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وتتمتع كوريا الجنوبية بالفعل باتفاقية تجارة حرة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، لكن البلاد تسعى لتعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول الأعضاء بشكل فردي من خلال اتفاقيات تجارة حرة منفصلة.

وخلال الاجتماع، ستناقش الدولتان مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الخدمات والاستثمار، وستستكشفان أيضا سبل تعزيز التعاون في الصناعات الرقمية والخضراء والحيوية، بحسب ما أفادت به الوزارة.

وقالت الوزارة: "من المتوقع أن تعزز كوريا الجنوبية علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الآسيان من خلال تأمين اتفاقية تجارة حرة مع ماليزيا ضمن نظام تجاري متبادل الفائدة".