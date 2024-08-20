مقتل طفل وإصابة 3 آخرين في قصف روسي بجنوب أوكرانيا

أفادت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بمقتل صبي - 15 عاما في قصف روسي على جنوب البلاد.

وكتب حاكم منطقة زابوريجيا إيفان فيدوروف على منصة "تليجرام" إن ثلاثة آخرين من القُصّر أصيبوا أيضا في الهجوم على "استراحة للأطفال".

وعلى صعيد متصل، قال مكتب المدعي العام في وقت لاحق إن الصبي لفظ أنفاسه في المستشفى بسبب شدة إصاباته.

وأضاف أن باقي المراهقين المصابين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما. كما أصيبت امرأة - 18 عاما في الهجوم الذي وقع بمستوطنة "مالوكاتيرينوفكا"على بعد نحو 30 كيلومترا من خط المواجهة، بحسب السلطات.

وذكر مسؤولون في كييف إن هناك أكثر من 500 طفل قضوا نحبهم، وأصيب أكثر من 1300 في الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، والذي بدأ قبل أكثر من عامين.