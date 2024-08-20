محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء النقطة الوسيطة لتجميع وفرز القمامة بالقرين

تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أعمال إنشاء النقطة الوسيطة لتجميع وفرز القمامة والتخلص الآمن منها بمدينة القرين، والمقامة على مساحة 4200 متر، تنفيذا لبرتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة، والهيئة العربية للتصنيع، لإنشاء نقاط وسيطة ومحطات فرز وغربلة، ومصانع لتدوير القمامة.

وخلال الجولة، تعرف المحافظ من خالد عبدالمجيد، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالديوان العام، عن مكونات المحطة وتمت الإشارة إلى الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 90%، والتي شملت إقامة سور وبوابة، وأرضية خرسانية، وميزان بسكول، ورامب للسيارات ومبنى إداري وجار إنهاء إجراءات توريد المعدات اللازمة لتشغيل المحطة ودخولها الخدمة لتساهم في الإرتقاء بمنظومة النظافة بالمحافظة.

كلف المحافظ، محمد نعمة كجك، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالتواصل مع المهندس أحمد عاطف، مدير وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية؛ لسرعة الانتهاء من جميع الأعمال بالمحطة وإنهاء الإجراءات اللازمة لتوريد المعدات وتشغيلها لتساهم وبشكل كبير في التخلص السليم والآمن بيئيا من مشكلة المخلفات والتي تُعد من أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتماما كبيرا بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة، وذلك تماشيا مع الاعتبارات البيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الهامة للمنظومة واستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.