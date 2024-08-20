الولايات المتحدة والفلبين تتوصلان لاتفاق بشأن طالبي اللجوء الأفغان

أعلنت الفلبين، اليوم الثلاثاء، أنها وافقت على طلب من الحكومة الأمريكية باستضافة مؤقتة لـ"عدد محدود من المواطنين الأفغان" الفارين من حكم طالبان، بينما يترقب هؤلاء النظر في تأشيرة هجرتهم الخاصة بإعادة التوطين في الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية تيريسيتا دازا إنه بموجب الاتفاق، سوف تتحمل الولايات المتحدة كل نفقات المواطنين الأفغان مثل الغذاء والسكن والأمن والعلاج الطبي والنقل.

وأضافت المتحدثة: "سيكون من حق كل متقدم البقاء في الفلبين لمدة لا تزيد على 59 يوما".

وتابعت: "كل المتقدمين سوف يكونون عرضة لفحص أمني من جانب السلطات الفلبينية ويجب أن يحصلوا على تأشيرة دخول ملائمة قبل الوصول، تماشيا مع القوانين واللوائح الفلبينية".

وأشارت دازا إلى أن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور يجب أن يصدق على الاتفاق قبل أن يصبح ساريا.

ولم تحدد الوزارة عدد المواطنين الأفغان الذين سيتم استضافتهم في الفلبين، ولكن ذكرت تقارير في السابق أن الولايات المتحدة كانت قد طلبت من حليفتها الواقعة بجنوب شرق آسيا استضافة 50 ألف أفغاني على الأقل.