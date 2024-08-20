أظهرت بيانات حكومية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إحباط 287 محاولة تهريب سجائر وكحوليات خلال النصف الأول من عام 2024.

وكشفت البيانات التي قدمتها دائرة الجمارك الكورية إلى بارك سيونج-هون، النائب عن حزب سلطة الشعب الحاكم والعضو في لجنة التخطيط والمالية البرلمانية، ضبط 287 محاولة تهريب سجائر وكحوليات في النصف الأول من عام 2024، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وبلغت قيمة السجائر والكحوليات التي تم ضبطها 9. 2 مليار وون (18. 2 مليون دولار)، منها 6. 1 مليار وون للسجائر و3. 1 مليار وون للكحوليات.

وتراجع عدد محاولات تهريب السجائر والكحوليات، التي تم ضبطها، من 271 محاولة في عام 2020 إلى 96 محاولة في عام 2021، لكنه ارتفع إلى 276 محاولة في عام 2022، ثم وصل إلى 711 محاولة في عام 2023.

وتم ضبط 15 محاولة تهريب مستحضرات التجميل خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024.

وبلغ عدد محاولات تهريب الأدوية 86 محاولة في عام 2020، و44 محاولة في عام 2021، و48 محاولة في عام 2022، و22 محاولة في عام 2023. وسجل 4 محاولات في النصف الأول من عام 2024.