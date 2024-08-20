 العريان: المنتخب الأوليمبي أضاع نفسه.. ولم نتوقع سداسية المغرب - بوابة الشروق
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العريان: المنتخب الأوليمبي أضاع نفسه.. ولم نتوقع سداسية المغرب

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 9:10 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 9:10 ص

أكد شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث، أنه ليس راضٍ عن عدد الميداليات الأولمبية التي حققتها البعثة المصرية في أولمبياد باريس الأخيرة.

أضاف العريان في تصريحات لبرنامج "+90" على قناة «النهار»: "كان من المتوقع أن ننافس على 11 ميدالية، وكنا نأمل في أن نكون أكثر من أولمبياد طوكيو".

أضاف شريف العريان: "منتخب كرة القدم ضيع نفسه بعد طرد عمر فايد لسبب تافه وهو الاعتراض على الحكم، ولكن تحقيق المركز الرابع ليس بالأمر السئ، ولم نتوقع الهزيمة أمام المغرب بسداسية نظيفة".

أشار: "زياد السيسي كان المرشح الأول لحصد ميدالية ولكن في نصف النهائي زادت ثقته وهو ما أفقده تركيزه".

أتم: "منتخب كرة اليد مكانه كان منصة التتويج، ولكن ما حدث أمام إسبانيا غير مفهوم، وخسرنا المباراة في آخر الثواني بشكل مفاجئ".


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