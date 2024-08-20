اندلاع حريق في منشأة صناعية بغربى أوكرانيا إثر غارة جوية روسية

اندلع حريق في منشأة صناعية بغربى أوكرانيا، بسبب غارة جوية شنتها روسيا ليلا، بحسب ما ذكرته السلطات الإقليمية اليوم الثلاثاء.

وقال فيكتور ماسلي، رئيس هيئة الدفاع المدني في منطقة تيرنوبل للصحفيين، إن النيران أتت على خزان للوقود، مضيفا أن الغارة لم تسفر عن إصابة أحد.

وأفاد بأنه قد تم احتواء الحريق، إلا أن جهود الإطفاء لا تزال مستمرة. ولم يتم الكشف عن مستويات مرتفعة من الملوثات، إلا أنه قد تم نصح السكان في الوقت الحالي بإبقاء النوافذ مغلقة وتجنب البقاء في الخارج لوقت طويل.

ولم يتم تقديم أي معلومات بشأن طبيعة الغارة الجوية.