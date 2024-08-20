شباب دمياط يُنظم مسابقة ألعاب قوى بمركز شباب السعيدية القبلية

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نظم مركز شباب السعيدية القبلية في محافظة دمياط، مسابقة رياضية في ألعاب القوى ضمن خطة نشاط أغسطس.

قالالدكتور وليد الشاذلي مدير الشباب والرياضة بدمياط، إن الهدف من المسابقة هو تنمية المواهب الرياضية لدى المشاركين، وصقل لياقتهم البدنية والمهارية والخططية داخل الملعب، لتجهيزهم للمنافسات الخارجية.

وأضاف الشاذلي أن المسابقة تسعى إلى توفير الترفيه للمشاركين، ونشر الوعي بالثقافة الرياضية، وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي، ورفع مستوى الكفاءة البدنية والقدرات الحركية والمهارية لهم، بهدف استثمار وقت الفراغ من خلال مزاولة بعض الأنشطة الرياضية المختارة، وإشباع ميول الأعضاء عبر ممارسة الأنشطة الرياضية، وملء أوقات الفراغ بشكل إيجابي.

واختتم مدير الشباب والرياضة بدمياط، أن المسابقة تعزز توثيق علاقات الصداقة بين مختلف الهيئات من خلال إقامة مسابقات وبطولات رياضية متنوعة.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.