قنصل القاهرة لدى فلسطين يؤكد استمرار مصر في مساندة الشعب الفلسطيني

استقبل رئيس المجلس الوطني روحي فتوح اليوم الثلاثاء، في مكتبه في رام الله، القنصل العام لجمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين، محمد صلاح درويش.

وأطلع فتوح، القنصل المصري على آخر التطورات الخطيرة على الساحة الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة، والوضع المأساوي الذي آلت إليه الأمور، بسبب المجازر اليومية والمتزايدة للاحتلال بحق المدنيين من رجال ونساء وشيوخ وأطفال، وخيام النازحين في كل مناطق غزة، والاستمرار في تدمير البنية التحتية والمستشفيات والمدارس.

وأكد ضرورة العمل على وقف هذه المجازر التي تفتك بشعب فلسطين في كل مكان، والعدوان الإسرائيلي المستمر ضد شعب فلسطين في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

ونبه فتوح إلى خطورة الوضع الحالي بسبب سيطرة الاحتلال على معبر رفح ومحور فيلادلفيا، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وصعوبة التوصل إلى هدنة توقف الحرب الوحشية المستمرة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «وفا».

وأوضح أن الوضع الطبي للشعب الفلسطيني في غزة أصبح في أسوأ وضع ممكن، ويجب على جميع المؤسسات الحقوقية في العالم الوقوف جنبا إلى جنب مع شعب فلسطين، خاصة في ضوء تفشي الأمراض، منها شلل الأطفال والوباء الكبدي ونقص اللقاحات.

بدوره، أكد درويش استمرار مصر في مساندة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على الموقف التاريخي لموقف مصر رئيساً وحكومةً وشعباً إلى جانب الشعب الفلسطيني المستمر حتى ينال الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.