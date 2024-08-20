تقيم مجلة "مصر المحروسة" الإلكترونية، التي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، صالونها الثقافي الشهري لمناقشة رواية "يوسف كمال في رواية أخرى"، للكاتبة منى الشيمي، في الثامنة مساء السبت المقبل 24 أغسطس، بمقر المجلة بقصر ثقافة الجيزة.

يتضمن اللقاء نقاشا حول الرواية والتاريخ، وكيف يبني الروائي نصه السردي معتمدا على التاريخ من خلال حديث "الشيمي" عن روايتها، والتعرف على مساحة التاريخ والوثائقية في الرواية وحدود التخييل في النص، ويدير فعاليات الصالون الصحفي والناقد محمد نبيل.

وصدرت رواية "يوسف كمال في رواية أخرى" عن دار الشروق، وسبق طرحها بمعرض القاهرة للكتاب في دورته الأخيرة، وتتناول سيرة وتاريخ مؤسس مدرسة الفنون الجميلة، وأحد أهم أمراء أسرة محمد علي، الذين أثروا الحياة الثقافية.

مجلة مصر المحروسة، إلكترونية أسبوعية، تعني بالآداب والفنون، تصدر برئاسة تحرير الناقدة د. هويدا صالح، وهي تابعة للإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية برئاسة د. إسلام زكي، واستضافت المجلة في صالونها السابق الكاتب د. زين عبد الهادي متحدثا عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الأدب.