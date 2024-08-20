الجيش الروسي يعلن صد قواته هجوما أوكرانيا على تجمعات سكنية في كورسك

أعلن الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، إحباط قواته محاولات أوكرانية لشن هجمات على أربع تجمعات سكنية في منطقة كورسك غربي البلاد، وسيطرتها على ما قال إنه "مركز لوجستي استراتيجي" في شرق أوكرانيا، مشددًا على أنه "سينهي التوغل الأوكراني في أقرب الأوقات"، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم، استمرار "عمليات الاستطلاع والبحث لتحديد الجماعات المسلحة التي كانت تحاول التوغل في عمق الأراضي الروسية والقضاء عليها"، مشيرة إلى قصف طائرات حربية تابعة للجيش الروسي تجمعات لقوات أوكرانية وعتادا على الجانب الأوكراني من الحدود بين البلدين.

في غضون ذلك، أكدت أوكرانيا سيطرتها على أكثر من 1250 كيلومترا مربعا من الأراضي الروسية، منها 92 تجمعا سكنيا، منذ الهجوم على كورسك الروسية في السادس من أغسطس الجاري، في هجوم مضاد وغير متوقع فاجأ حتى داعمي كييف الغربيين.

وكانت أوكرانيا قد أكدت، في وقت سابق من اليوم، عدم رغبتها في "احتلال" الأراضي الروسية"، موضحة أنها تريد التفاوض "بشروطها"، إذا وقعت مفاوضات محتملة.