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نجم منتخب تونس يقترب من الانتقال إلى صفوف بيرنلي

زيـاد الميرغني
نشر في: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 7:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 7:58 م

كشفت تقارير صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، اقتراب نجم منتخب تونس من التعاقد مع فريق بيرنلي الإنجليزي الذي ينشط في دوري "تشامبيونشيب" خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقا للصحفي الإيطالي “فابريزيو ومانو” فإن فريق  بيرنلي يأمل في التعاقد مع التونسي حنبعل مجبري، لاعب مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الحالي.

وأضاف فابريزيو، أن بيرنلي يخطط للتعاقد مع حنبعل على سبيل الإعارة، مع وجود بن أحقية الشراء، كما أكد علي دخول مسؤولي النادي في مفاوضات مع مانشستر يونايتد.

وأشار إلى أنه لم يتم الاتفاق بين الناديين حتى الآن، لأن عرض بيرنلي لم يتلق قبولا من جانب اليونايتد، لكن هناك اتفاقا شبه مبدئي بين النادي واللاعب.


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