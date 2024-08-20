مسئول بإدارة بايدن: البيانات المتطرفة بشأن غزة غير بناءة

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، عن مسئول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إن "البيانات المتطرفة" غير بناءة فيما يخص التوصل لوقف إطلاق النار وتهدد سير المحادثات.

ويأتي ذلك بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من اليوم، إنه لن يقبل أي مقترح يتضمن إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن الضغط العسكري كفيل بإرغام حماس على التخلي عن مطالبها.

وفي وقت سابق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: "لست متأكدا من أنه سيكون هناك اتفاق، لكن إذا حدث فسيكون اتفاقا يحفظ مصالحنا"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لن تنسحب من المواقع الإستراتيجية التي حصلت عليها في الحرب".

كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن نتنياهو قوله إنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "أننا سنستمر حتى القضاء على (حركة) حماس"، مضيفا: "ليس من المؤكد التوصل لاتفاق".

وفي السياق ذاته، أوضح مسئول أمريكي كبير أنه "إذا وافقت حماس على مقترح سد الفجوات فإن واشنطن تتوقع إجراء محادثات إضافية بشأن تفاصيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار"، معتبراً أن تصريحات نتنياهو "المتشددة" بشأن غزة "غير بناءة".