16 شاحنة مساعدات تتوجه لمعبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها لغزة

قالت قناة القاهرة الإخبارية، على لسان موفدها إلى معبر رفح أحمد أبوزيد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحول دون دخول الإمدادات بصورة طبيعية.

وأضاف أن 16 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية ومواد غذائية توجهت إلى معبر كرم أبوسالم باعتبار هذه النقطة تشكل نقطة النفاذ المؤقتة التي جرى التوافق عليها منذ شهر مايو الماضي.

وأشار إلى أنه جرى الدفع بتسع شاحنات وقود من بينها خمس شاحنات محملة بالسولار دخلت بالفعل وأفرغت حمولتها، بينما كانت هناك 4 شاحنات غاز طهي جرى إدخالها بالفعل خلال هذا اليوم.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تعمل على الحيلولة دون وصول آمن ومستدام ونفاذ كامل للمساعدات، وبالتحديد إلى مناطق شمال قطاع غزة.

