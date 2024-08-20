السعودية توقع اتفاقية لشراء 9 ناقلات نفط عملاقة بقيمة مليار دولار

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، اليوم الثلاثاء، إتمام توقيع اتفاقية شراء مع شركة كابيتال ماريتايم آند تريدينق كوربوريشن للاستحواذ على تسع ناقلات نفط خام عملاقة بما يقارب 75ر3 مليار ريال (مليار دولار).

وقالت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم تداول السعودية اليوم، إن هذه الصفقة ستساهم بشكل كبير في تسريع خطط تحديث أسطول البحري، مما يعزز من مكانتها الرائدة بين كبار مالكي ناقلات النفط الخام العملاقة على مستوى العالم.

وأوضحت أن هذه الصفقة ستمكن بشكل كبير من رفع تنافسية أسطولها البحري مما سيعظم من إيراداتها وربحيتها، وذلك عن طريق تأمين إيرادات أكبر من خلال هذه الناقلات الصديقة للبيئة والأكثر حداثة، بالإضافة إلى فعاليتها العالية في استهلاك الطاقة مما سيخفض بدوره من التكاليف التشغيلية.

وقالت إنه سيتم تمويل الصفقة من خلال مزيج من التسهيلات البنكية والموارد النقدية الداخلية ، لافتة إلى أنه تم بناء غالبية الناقلات التسع في كوريا الجنوبية.