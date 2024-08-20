قال الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب، وعميد معهد القلب الأسبق، إن اللاعب الراحل أحمد رفعت لو لم يكن رياضيًّا لكان قد توفي مبكرًا أكثر.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الثلاثاء، أن والد أحمد رفعت توفي في سن صغيرة بسبب سكتة قلبية.

وتابع: «والد أحمد رفعت توفي وهو صغير ولذلك تربّي يتيمًا، وبالتالي أحمد كان لديه تاريخ الوراثة، لكن الرياضة أجّلت حدوث (الوفاة).. لو لم يكن رياضيا لكان قد توفي قبل ذلك».

وأشار إلى أن الظروف التي واجهها أحمد رفعت قبل وفاته عجّلته بوفاته نوعًا ما، لافتا إلى أن اللاعب الراحل تعرض لجلطة قبل وفاته.

وأوضح أن عملية الإنعاش استغرقت وقتًا طويلًا، وأن اللاعب أصيب بفشل كلوي، واصفًا شفاءه (قبل أيام قليلة من الوفاة) بأنها كانت أشبه بالمعجزة.

ولفت إلى أن شفاء اللاعب من المرض جعل وفاته غير متوقعة، لا سيما أنه جلس في الإنعاش لمدة ساعتين وحصل على أكثر من 20 صدمة كهربية، علما بأنها حالات تكون فرصة نجاتها قليلة جدا.