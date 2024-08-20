كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تطلقان تدريبات جوية مشتركة واسعة النطاق

قالت القوات الجوية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أطلقتا تدريبات جوية مشتركة واسعة النطاق، تشمل 5 أجنحة مقاتلة؛ لتعزيز عملياتهما الجوية متعددة المجالات وقدرات الاستجابة.

وأوضحت أن التدريبات التي ستستمر 5 أيام حتى يوم الجمعة، تضم نحو 200 طائرة، بما في ذلك مقاتلات كورية من طرز «إف-15 كيه» و«إف إيه-50» و«كيه إف-16»، ومقاتلات أمريكية من طرازي «إف-16» و«إيه-10».

وبحسب ما نشرته وكالة «يونهاب»، أضافت أنها المرة الأولى التي تشارك فيها أجنحة مقاتلة متعددة من قوات الحليفين في تدريبات جوية على مدار الساعة جوا وبرا وبحرا.

وتتضمن التدريبات التي تستمر لمدة 120 ساعة متواصلة، تمارين تحاكي تسلل طائرات العدو، وتدريبات تعزيز قدرات الدفاع الجوي المضاد والحظر الجوي والإنذار الجوي.

وقالت القوات الجوية، إن التدريبات الجارية نظمت بالتزامن مع تدريبات «أولتشي فريدوم الشيلد» العسكرية الصيفية السنوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، التي تستمر لمدة 11 يوما حتى يوم 29 أغسطس.