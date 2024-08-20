نقيب المحامين يلتقي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

تناول اللقاء وضع بروتوكول تعاون لحل مشكلات العلاج الخاصة بالسادة المحامين وأسرهم، وكذلك حل مشكلات علاج المحامين في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، والذين شملتهم المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل.

جدير بالذكر أن علام، يولي أهمية كبيرة لملف مشروع علاج السادة المحامين، لتقديم أفضل خدمة طبية للأعضاء وأسرهم.



حضر اللقاء محمد فزاع، وإبراهيم فؤاد، عضوا مجلس النقابة العامة.