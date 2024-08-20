تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية على علو منخفض جنوب لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الثلاثاء، بأن المسيرات الإسرائيلية تحلق بشكل مكثف على علو منخفض بمناطق الجنوب.

وقالت إن «أجواء الجنوب - لا سيما القطاعين الغربي والأوسط وساحل صور الشمالي والجنوبي – تشهد تحليقًا مكثفًا للمسيّرات الإسرائيلية على علوّ منخفض، ترافقها طائرات الاستطلاع التي لا تغيب عن الأجواء».

ويتبادل حزب الله اللبناني، إطلاق النار مع إسرائيل عبر الحدود منذ 8 أكتوبر الماضي، بسبب حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.

وتصاعد الصراع بين الجانبين، بعد اغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر، في أواخر يوليو الماضي في الضاحية الجنوبية، وكذلك اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أثناء وجوده في طهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وتوعّد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في أكثر من مرة بـ«الثأر»، في الوقت الذي تتأهب إسرائيل للرد.