قالت حركة حماس، إن القصف الإجرامي الذي نفّذه جيش الاحتلال ظهر اليوم على مدرسة مصطفى حافظ غربي مدينة غزة، التي تؤوي الآلاف من النازحين، وخلف مجزرة راح ضحيتها 12 شهيدًا من المدنيين النازحين، إضافة لعدد من المفقودين تحت الركام، هو تأكيدٌ على دموية هذه الحكومة المتطرفة ونهجها الإجرامي، وإصرارها على مواصلة حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضافت حماس في بيان، أنها تحمل الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر ضد الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن هذه المجازر لم تكن لتستمر لولا التواطؤ الأمريكي الكامل، والدعم السياسي والعسكري الذي تقدمه لحكومة المتطرفين.

وطالبت حماس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، بالعمل الجاد لوقف هذه الجرائم والانتهاكات المستمرة بحق المدنيين العزل، وندعو محكمة الجنايات الدولية لتوثيق هذه المجزرة التي تُعَدُّ الثامنة ضد النازحين في مراكز النزوح خلال شهر أغسطس الجاري فقط، والعمل على تفعيل ملاحقة قادة الاحتلال على هذه الجرائم غير المسبوقة في تاريخنا المعاصر.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الدفاع المدني في غزة سقوط شهداء وجرحى في استهداف جيش الاحتلال مدرسة مصطفى حافظ غربي مدينة غزة.

وأضاف أن قوات الاحتلال قصفت مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي أكثر من 700 نازح فلسطيني، مشيرًا إلى قصف تسع مدارس أخرى تؤوي مئات النازحين في القطاع خلال الفترة الأخيرة.