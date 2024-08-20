صياد يطلق النار على بقرة هاربة تسببت في فوضى بمدينة ألمانية

قالت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن بقرة هاربة خارجة عن نطاق السيطرة هاجمت راكب دراجة وألحقت أضرارا بعدة أسيجة في مدينة سيله شمالي ألمانيا، ما دفع صيادا إلى قتلها بالرصاص في أعقاب عدة محاولات فاشلة للسيطرة عليها.

ولم يصب راكب الدراجة بأذى.

وأفاد عدة أشخاص، مساء أمس الاثنين، برؤية بقرة تجري في شوارع المدينة، التي تبعد نحو 40 كيلومترا شمال شرق هانوفر.

ورصدت الشرطة الحيوان في منطقة سكنية، وحاولت بمساعدة مزارعين والمارة وصاحب البقرة تهدئتها وإمساكها لأكثر من ساعة.

وعندما باءت جميع محاولاتهم بالفشل، أطلق أحد الصيادين النار على البقرة في أرض تابعة لإحدى الأبرشيات، وفقا لبيان الشرطة.