رئيس الاسماعيلي يكشف موقف إيهاب جلال من الاستمرار مع الفريق

كشف نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، موقف إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، من الاستمرار مع الدراويش في الموسم الجديد.

الإسماعيلي أنهى الموسم المنصرم من الدوري المصري في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب، ولم ينجح في الفوز بأي من مبارياته السبع الأخيرة بخمس هزائم وتعادلين.

وقال نصر أبو الحسن في تصريحات تلفزيونية عبر القناة الأولى: «إيهاب جلال مستمر في منصبه، وسيتم تدعيم الفريق بصفقات متميزة، وهذا قرار بالإجماع من مجلس الإدارة بالكامل».

وأضاف: «الإسماعيلي سينهي أزمة القيد في أسرع وقت ممكن، بعد إنهاء 8 قضايا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وسيتم إعادة هيكلة الفريق فنيًا وماليًا، كما أن بيع اللاعبين أمر وارد».

وتابع: «وافقنا على رحيل عبد الرحمن مجدي إلى أهلي بني غازي الليبي، لكن تم التراجع عن الصفقة بسبب تغيير الأجهزة الفنية في النادي الليبي وقمنا بإعادة القيمة المالية».

وأوضح: «الإسماعيلي لم يتلق أي دعم حكومي ماليًا كما أن الإدارة وفرت مبالغ مالية من رفع قيمة إيجار المحلات أسفل مدرجات الدرجة الثالثة بجانب توفير مباريات ودية خارج مصر وبيع الثنائي إياد العسقلاني والتوجولي ياو أنور».

وأتم: «هدفنا الإعداد لموسم جديد قوي من خلال وضع نظام يطبق على الجميع للحفاظ على استقرار النادي إداريًا».