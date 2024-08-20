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إعلام إسرائيلي: نتنياهو يسعى لتفجير المفاوضات

وكالات
نشر في: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 9:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 9:08 م

أفادت القناة 13 وهيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى إلى تفجير المفاوضات عن طريق تصريحات اليوم.

وأضافت القناة والهيئة أن مسئول المفاوضات بالجيش رفض المشاركة بمحادثات القاهرة، معتبرا أنها بلا جدوى بسبب تعنت نتنياهو.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نتنياهو إنه لن يقبل أي مقترح يتضمن إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن الضغط العسكري كفيل بإرغام حماس على التخلي عن مطالبها.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد نقلت عن نتنياهو قوله: "لست متأكدا من أنه سيكون هناك اتفاق، لكن إذا حدث فسيكون اتفاقا يحفظ مصالحنا"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لن تنسحب من المواقع الإستراتيجية التي حصلت عليها في الحرب".

كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن نتنياهو قوله إنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "أننا سنستمر حتى القضاء على (حركة) حماس"، مضيفا: "ليس من المؤكد التوصل لاتفاق".

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