قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن جلسة اليوم تناقش واحدة من أهم القضايا والتى تتمثل في ضبط أداء البرامج الحوارية المتعلقة بالأحداث الجارية، والبرامج الرياضية التليفزيونية والإذاعية، والأنشطة الإعلانية.

وأكد جبر، خلال كلمته بجلسة العمل الأولى الخاصة بمبادرة "التنظيم الذاتي للإعلام الرياضي والبرامج الحوارية والأنشطة الإعلانية" اليوم الثلاثاء، أن المجلس وضع قواعد تنظم عمل المنصات التى تعمل بالداخل، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بشأن حجب هذه المنصات التى تخالف الضوابط المقررة عليها، والتى تتمثل في عرض محتوى يدعو إلى العنف أو التطرف أو المثلية، وبموجب هذا القرار يتم حجب كل من يخالف تلك المعايير.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مقدم البرامج الحوارية في مصر يكون بمثابة مايسترو يقع على عاتقه مسؤولية كبرى، فهو يقود المنظومة دون أن يقوم بالعزف، مشيرا إلى أن الجلسة تتطرق لسماع آراء الحاضرين المتخصصين حول تحديد مدد للبرامج الحوارية.