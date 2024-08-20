 الحرس الثوري الإيراني: لا علاقة للتطورات السياسية بردنا على إسرائيل - بوابة الشروق
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الحرس الثوري الإيراني: لا علاقة للتطورات السياسية بردنا على إسرائيل

وكالات
نشر في: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 5:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 5:20 م

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، عن متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله إن "التطورات السياسية لا علاقة لها بحقنا" في الرد على إسرائيل، مؤكدا أن "إيران تدعم أي خطوة تؤدي إلى إنهاء الحرب وتساعد شعب غزة".

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن الحرس الثوري الإيراني قوله إن ردهم على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لن يشبه العمليات السابقة، مؤكداً أن "مرور الوقت في صالحنا وقد تكون فترة انتظار الرد طويلة".

وقال الحرس الثوري: "لم نبق أي اعتداء على أهدافنا دون رد وعلى العدو انتظار الردود المدروسة بوقتها المناسب"، مؤكدا أن "ردنا قد لا يشبه العمليات العسكرية السابقة وسيناريوهات الرد ليست متشابهة.

ويوم السبت، كشف نائب إيراني أن رد بلاده على اغتيال هنية في طهران سيكون "مفاجئا على إسرائيل وقد يستمر عدة أيام، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال هنية وتوعدت بالانتقام، فيما لم ترد تل أبيب بنفي ذلك أو الإقرار به حتى الآن.

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