روسيا تحث السكان والجنود في كورسك على تعزيز الأمن الإلكتروني

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حثت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الثلاثاء، السكان في ثلاث مناطق حدودية بالقرب من أوكرانيا على إلغاء تنشيط تطبيقات المواعدة وكاميرات المراقبة عبر الإنترنت.

وقالت الوزارة إن "العدو يتعرف على عناوين بروتوكول الإنترنت على أراضينا على نطاق واسع ويتصل عن بعد بالكاميرات غير الآمنة التي تراقب كل شيء من الساحات الخاصة إلى الطرق المهمة استراتيجيا والطرق السريعة".

ونصحت الوزارة المواطنين بعدم استخدام خدمات المواعدة والتي يمكن أن تستخدم أيضا لجمع المعلومات.

كما نصحت وزارة الداخلية الجنود الروس بعدم فتح الرسائل النصية من مصادر إرسال غير معروفة وكذلك بحذف المحادثات مع الجنود الأخرين إذا كانوا قد تعرضوا للأسر.

كما دعت سكان المناطق الحدودية إلى عدم مشاركة تسجيلات فيديو لمواكب عسكرية على شبكات التواصل الاجتماعي.







