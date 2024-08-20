 روسيا تحث السكان والجنود في كورسك على تعزيز الأمن الإلكتروني - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 أغسطس 2024 7:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

روسيا تحث السكان والجنود في كورسك على تعزيز الأمن الإلكتروني

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 7:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 7:10 م

حثت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الثلاثاء، السكان في ثلاث مناطق حدودية بالقرب من أوكرانيا على إلغاء تنشيط تطبيقات المواعدة وكاميرات المراقبة عبر الإنترنت.

وقالت الوزارة إن "العدو يتعرف على عناوين بروتوكول الإنترنت على أراضينا على نطاق واسع ويتصل عن بعد بالكاميرات غير الآمنة التي تراقب كل شيء من الساحات الخاصة إلى الطرق المهمة استراتيجيا والطرق السريعة".

ونصحت الوزارة المواطنين بعدم استخدام خدمات المواعدة والتي يمكن أن تستخدم أيضا لجمع المعلومات.

كما نصحت وزارة الداخلية الجنود الروس بعدم فتح الرسائل النصية من مصادر إرسال غير معروفة وكذلك بحذف المحادثات مع الجنود الأخرين إذا كانوا قد تعرضوا للأسر.

كما دعت سكان المناطق الحدودية إلى عدم مشاركة تسجيلات فيديو لمواكب عسكرية على شبكات التواصل الاجتماعي.

 
 

 
 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك