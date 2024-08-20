وزير الطاقة اللبناني: الحصار الأمريكي تسبب بدخولنا في العتمة الشاملة

أكّد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، أن الحصار الأمريكي تسبب بدخول لبنان في العتمة الشاملة.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الثلاثاء عن فياض قوله إنّ "أزمة الكهرباء في لبنان ودخول البلاد في العتمة الشاملة تعود إلى أمرين أساسيين، الأول خارجي ويتمثل في الحصار المفروض والعقوبات الأمريكية عبر قانون قيصر، ما أدى إلى حرمان لبنان من تعدد الموارد في حصوله على الفيول، وهو ما حدث بعد توقيع اتفاقيات مع مصر والأردن إلا أن قانون قيصر منع تنفيذها، والأمر الثاني وهو العامل الداخلي المتمثل في المناكفات السياسية بين الافرقاء".

وكشف فياض عن "رسالة أمريكية وصلت إلى السلطات اللبنانية قبل عامين تعد بحل العقوبات المتعلقة بقانون قيصر، إلا أن الأمر لم يحصل حتى الساعة لا بل على العكس، فالشروط التي كانت تتخذ طابعا إداريا تحوّلت إلى شروط مالية وأمنية تتعلق بأمن إسرائيل، ونحن نريد مساعدة بدون شروط".

وأعلن أنّ شحنة الـسبوت كارجو من المتوقع أن تصل إلى لبنان يوم السبت المقبل وبعد أن تُفحص تدخل إلى مخازن الكهرباء، موضحا أنّ الشحنة تحمل 30 ألف طن من الغاز أويل وتؤمن 600 ميجاوات تغذية أيّ ما يعادل 6 ساعات كهرباء يومياً.

ولفت فياض إلى أنّ مؤسسة كهرباء لبنان أعطت الأمر لمصرف لبنان بفتح الاعتماد المخصص لتحرير عمل الباخرة وملئ الفيول لتصل إلى لبنان في الموعد المتوقع.