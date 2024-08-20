محافظ جنوب سيناء يناقش تحديات الاستثمار السياحي والاقتصادي بنويبع

التقى اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمستثمري طابا ونويبع، للتعرف على مقومات الاستثمار بمدينة نويبع والتحديات التي تواجهها، وأيضا تواجه القطاع السياحي لوضع آليات لحلها للنهوض بالمدينة.

وقال المحافظ، إن المستثمرين لهم دور هام في التنمية الإقتصادية على أرض المحافظة، ولابد من التعاون والتكاتف مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة للنهوض بالقطاع الاقتصادي، مؤكدا حرصه على التعاون معهم، وتلبية مطالبهم في إطار الضوابط والقوانين، بهدف إحداث طفرة تنموية حقيقية بمدينة نويبع من خلال الاستغلال الأمثل للمقومات المتعددة التي تحويها.

ومن جانبهم، أكد المستثمرين أن مدينة نويبع تمتلك العديد من الامكانيات التي لم يجري إستغلال معظمها بالشكل الأمثل نتيجة لبعض التحديات التي تواجه أي مستثمر.

وأوضحوا أن ميناء نويبع البحري يعد إقتصاد في حد ذاته كونه معبر هام للتصدير ولكنه لم يستغل بالشكل الأمثل، إضافة إلى أن نويبع تمتلك مساحات كبيرة صالحة للزراعة يمكن الاستثمار بها وخاصة في مجال الزراعة الحيوية التي يمكن أن تقوم عليها العديد من الصناعات المختلفة.

وأشاروا إلى أن شواطئ نويبع تمتلك مقومات بحرية وشعاب مرجانية ذات طابع خاص وفريد ولابد من استغلالها في القطاع السياحي، كما تعد الزراعة البيئية جزء مهم للجذب السياحي من خلال إنشاء مخيمات بيئية.

وتابعوا: كما تمتلك وديان لا مثيل لها في طبيعتها الخلابة، والتنوع البيولوجي، ومناطق أثرية عديدة بالمدينة، وجميع هذه المقومات يمكن استغلالها بشكل صحيح لتدير عائد مادي كبير.

وعن أهم التحديات، أكدوا أن غلق السفاري، والطرق الحيوية مثل طريق وادي وتير، وطريق شق الثعبان نتيجة لتأثرها بالسيول أثروا بالسلب على الجانب الاقتصادي ولابد من وضع حلول للحد من تأثير السيول عليهم، بجانب الإجراءات الأمنية المشدد داخل الارتكازات، وتقنين لمزارع والمخيمات وتغير اللائحة الخاصة بالمخيمات، وعدم توافر مواصلات داخلية، إضافة إلى عدم توافر مواصلات تربط المدينة بكل مدن المحافظة.، وضرورة إقامة مركز سياحي تجاري بمنطقة الترابين.

وأكد المحافظ، أنه سيحري التنسيق مع كل الجهات المعنية للتغلب على هذه التحديات، للبدء في عمل تنمية اقتصادية حقيقية بالمدينة، مشيرا إلى أنه يطمح في إنشاء منطقة إقتصادية كبرى على أرض المحافظة، وهذه المنطقة تحتاج إلى مشاركة مجتمعية جادة من المستثمرين.

ووجه بضرورة إعداد دراسة شاملة لتطوير السياحة غير النمطية بالمدينة، وآليات استغلال مقومات المدينة المتعددة لتنمية الإقتصاد بها، مؤكدا سعيه لتذليل كافة التحديات التي تواجههم، للوصول للهدف السامي لنهضة البلاد.

كما حرص المحافظ على لقاء المزارعين بنويبع، لعرض التحديات التي تواجههم.

وأكد المزارعين أن أهم مشاكلهم تنحصر في تقنين المزارع، وتوفير المياه، والكهرباء، وعدم مرور المستلزمات الزراعية من نفق الشهيد أحمد حمدي.

وقال المحافظ، إن التقنين يحتاج إلى لجنة لبحت الملفات منذ عام 2012 ، للوقوف على أسباب وآليات تعقيد الإجراءات للبدء في وضع حلول لها خارج الصندوق، مؤكدا دعمه الكامل لانهاء هذا الملف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأكد أن ملف المياه جار العمل عليه، أما الكهرباء فلابد من الاتحاه نحو استخدام الطاقة الشمسية، إضافة إلى أنه سيجري التنسيق مع مديرية الزراعة لحصر المعدات الزراعية، وتحديد الصيانات اللازمة بها لإجرائها حتى تكون جاهزة لدعم القطاع الزراعي على أرض المدينة.