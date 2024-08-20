 جامعة بني سويف: بدء امتحانات الترم الصيفي بمركز التعلم المدمج 15 سبتمبر - بوابة الشروق
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جامعة بني سويف: بدء امتحانات الترم الصيفي بمركز التعلم المدمج 15 سبتمبر

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
حازم الخولي:
نشر في: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 4:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أغسطس 2024 - 4:51 م

ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة مركز التعلم المدمج، بحضور الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة حنان الروبي مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات منها، تحديد 15 سبتمبر القادم موعدا لبدء امتحانات الترم الصيفي بمركز التعلم المدمج، وإعلان نتائج دور يوليو لبرامج رياض الأطفال، والزراعة، والتجارة.

وفي سياق آخر، ترأس الدكتور منصور حسن، اجتماع اللجنة العليا لشئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بحضور الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء اللجنة، حيث تم مناقشة آليات ومعايير نقل وندب أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

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