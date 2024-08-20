اليابان تبدأ أولى خطوات إزالة حطام الوقود النووي من فوكوشيما

تخطط شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة "تيبكو"، المشغلة لمحطة فوكوشيما النووية المتضررة، لبدء تجربة إزالة الحطام الذي يحتوي على الوقود النووي المنصهر من أحد مفاعلاتها الثلاثة المتضررة يوم الخميس المقبل.

وأعلنت الشركة يوم الاثنين أنها تهدف إلى سحب بضعة جرامات من الحطام من الوحدة رقم 2 في المحاولة الأولى، مع خطط لتوسيع العملية تدريجيا لتشمل الوحدة رقم 3، حيث من المتوقع أن تبدأ عملية الإزالة واسعة النطاق في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، بحسب وكالة كيودو للأنباء.

وتُعتبر إزالة الحطام المشع واحدة من أصعب المهام في عملية إيقاف تشغيل محطة فوكوشيما دايتشي، التي تعرضت مفاعلاتها لأضرار جسيمة بعد فقدان وظائف التبريد نتيجة الزلزال والتسونامي الهائلين اللذين ضربا شمال شرق اليابان في 2011.

وتظل كيفية إزالة الحطام المقدّر بنحو 880 طنا من المفاعلات رقم 1 و2 و3، التي تعرضت لانصهار نووي، وكذلك مكان تخزين الحطام حتى التخلص منه، مسألة غير واضحة حتى الآن.