برلين تستدعي سفير إيران بعد إغلاق مركز ثقافي ألماني في طهران

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، الثلاثاء، أنها استدعت السفير الإيراني في برلين بعدما اغلقت طهران مركزا ثقافيا المانيا.

وقال متحدث باسم الوزارة، في بيان: «نطلب من الحكومة الإيرانية الجديدة السماح فورا باستئناف نشاط المركز»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكر موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية الإيرانية، أنه تم الثلاثاء، بأمر من السلطة، إغلاق فرعين لمراكز غير نظامية تابعة للحكومة الألمانية، خالفا القوانين الإيرانية وارتكبا العديد من الأعمال غير القانونية واختلاسات مالية ضخمة، بدون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأشارت وكالة أنباء نور نيوز الايرانية من جانبها، إلى أن المركزين يعودان إلى معهد جوته، الواجهة الثقافية لألمانيا في طهران، وفق قولها.