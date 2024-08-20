وزير الخارجية يؤكد: مصر لن تتراجع عن موقفها بشأن معبر رفح

أكد السفير د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مصر لن تتراجع عن موقفها بشأن معبر رفح البري.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الثلاثاء: «هناك قواعد معمول بها على الأرض، خاصة فيما يتعلق بتشغيل معبر رفح، تلك الأمور قائمة ولا يمكن التراجع عنها».

وأشار وزير الخارجية إلى أن «الموقف المصري واضح للجميع وللجانب الأمريكي والطرف الإسرائيلي وللكل»، بحسب تعبيره.

وأعرب عن أمله في أن «ترتفع الأطراف فوق أي مصالح ذاتية، وأن تحكم العقل والمنطق للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وبما يجنب المنطقة التصعيد والفلسطينيين المزيد من نزيف الدم».

واستقبل السفير د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، أجرى الجانبان مشاورات مكثفة حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والجهود المشتركة لوقف الحرب في قطاع غزة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الأزمة في السودان.