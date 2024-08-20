تحرير 45 محضرا تموينيا في حملات على محلات ومخابز الفرافرة في الوادي الجديد

قال محمد رجب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، إنه تم شن حملات تموينية مشددة على المحلات التجارية والمخابز في مركز الفرافرة، بالتعاون مع مباحث التموين ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية، والبيطريين بالإدارة البيطرية، حيث تم الكشف على السلع والمنتجات الغذائية وكل المنتجات ذات الأصل الحيواني للتأكد من صلاحيتها أو عدمه، بجانب سحب عينات وإرسالها للمعامل وإعداد تقرير حول جودتها.

وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير 45 محضرا تموينيا متنوعا ضد المخالفين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة، بهدف ضبط الأسواق بجميع مراكز المحافظة وضبط الأسعار وتوافر السلع والمنتجات والخبز بجودة عالية وكميات تتناسب مع أذواق المستهلكين.