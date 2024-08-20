أتلتيكو مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فياريال

خيم التعادل الإيجابي (2-2) على اللقاء الذي حل فيه أتلتيكو مدريد ضيفا على فياريال، اليوم الإثنين، على ملعب (لا سيراميكا) في مستهل مشوار الفريقين في الموسم الجديد من الليجا.

جاءت أهداف المباراة في ال45 دقيقة الأولى، حيث تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 18 بتسديدة قوية من داخل المنطقة من الهولندي أرنو دانجوما.

ولكن جاء الرد السريع من الفريق العاصمي، وتحديدا بعد دقيقتين بهدف التعادل بقدم ماركوس يورنتي من تسديدة قوية سكنت الزاوية الضيقة اليسرى لمرمى الحارس دييجو كوندي.

استعاد فياريال المقدمة للمرة الثانية في الدقيقة 37، ولكن هذه المرة بمساعدة النيران الصديقة عن طريق القائد كوكي ريسوركسيون بالخطأ في مرماه.

وبينما كان الشوط في طريقه للنهاية، رفض النرويجي الدولي ألكسندر سورلوث إلا أن يدخل فريقه الجديد لغرف الملابس بالتعادل في شباك "صديق الأمس" برأسية رائعة بعد عرضية متقنة من بابلو باريوس.

وبهذا التعادل، يستهل الفريقان موسمها بنقطة، ليحتل فريق "الغواصات الصفراء" المركز الخامس.

بينما يأتي الأتلتي في المركز الثامن بنفس الرصيد.