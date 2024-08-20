ماجلان كابيتال الإماراتية تعتزم إطلاق صندوق تحوط جديد

تعتزم شركة الاستثمار المالي وإدارة الأصول الموجود مقرها في دبي "ماجلان كابيتال هولدنجز ليمتد" إطلاق صندوق تحوط استثماري متعدد الاستراتيجيات برأسمال 700 مليون دولار خلال الشهر المقبل ليصبح أحد أكبر طروحات صناديق الاستثمار في الإمارات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بريتني لام مديرة إدارة الأوراق المالية قصيرة وطويلة الأجل في الشركة إن الصندوق سيدير استراتيجيات الأوراق المالية والائتمان.

وأشارت بلومبرج إلى أن صندوق ماجلان المنتظر يعتبر كبيرا لآن صناديق التحوط التي تم طرحها برأسمال 500 مليون دولار أو أكثر خلال العام الحالي شكلت 5% فقط من إجمالي صناديق التحوط التي تم طرحها على مستوى العالم خلال العام الحالي.

وسيأتي التمويل الأولي للصندوق من عائلة حسن العلي التي أسست شركة "زاخر مارين إنترناشونال" للخدمات البحرية وباعتها إلى شركة " أدنوك للإمداد والخدمات" التابعة لمجموعة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) منذ عامين.

وقالت لام إنه "بمجرد إنشاء سجل الأداء في غضون 12 شهرا، سنتواصل مع المستثمرين الأساسيين" وبينهم شركات عائلية وصناديق سيادية في المنطقة، مضيفة "أود أن أكون حكيمة، والتأكد من جاهزية العملية الاستثمارية قبل جلب المزيد من الاستثمارات للصندوق".

يذكر أن إطلاق صندوق ماجلان الجديد يعزز مكانة إمارة دبي كمركز إقليمي لصناديق التحوط حيث تستضيف الإمارة مكاتب محلية لـ 37 صندوق تحوط عالمي تدير مليار دولار على الأقل منها 25 صندوقا تأسست بعد 2022 بحسب مؤسسة ويز إنتليجانس للبيانات.

وتمتلك ماجلان مكاتب في أبوظبي ودبي ولندن وارتفع عدد موظفيها إلى الضعف ليصل إلى أكثر من 20 موظفا يتولون إدارة عملياتها في أسواق الاستثمارات العامة والخاصة.