قررت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إغلاق فرعين لمنظمتين على صلة بألمانيا بسبب ما وصفته بـ"أنشطة غير قانونية واحتيال مالي"، في خطوة احتجت عليها برلين باستدعاء السفير الإيراني.

ونشرت وكالة ميزان التابعة للسلطة صوراً لقوات الأمن وهي تزيل لافتة معهد اللغة الألمانية في طهران المرتبط بالسفارة الألمانية.

وقالت الوكالة: "فضلاً عن ذلك، وردت تقارير عن انتهاكات من مراكز أخرى تابعة لألمانيا، ولا تزال التحقيقات جارية في هذا الشأن".

من جانبه، ندد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، في بيان، بالإجراءات ضد معهد اللغات دون أن يذكر منظمات أخرى بالاسم، بحسب قناة "الشرق" السعودية.

وقال المتحدث إنه سيتم استدعاء سفير طهران بسبب هذه الواقعة، مضيفاً: "ندعو الحكومة الإيرانية الجديدة إلى السماح على الفور باستئناف التدريس".