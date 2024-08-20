محافظ جنوب سيناء يتابع منافذ السلع الغذائية التابعة للتموين ويؤكد على الالتزام بالأسعار المقررة

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تفقد اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، منفذ دلتا ماركت التابع لمديرية التموين، وذلك على هامش جولته بمدينة نويبع لمتابعة المشروعات القومية الخدمية والزراعية بها.

وتابع المحافظ مدى توافر السلع الغذائية المتنوعة، وأسعارها وقائمة الأسعار الموضحة للمستهلك، إضافة إلى جودة وصلاحية السلع التي تقدم للمواطنين.

ووجهه المحافظ، بضرورة الحفاظ على النظافة، والتأكد من كفاءة المبردات الخاصة بحفظ الأطعمة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد على توافر السلع الغذائية التي يقبل عليها المواطنين مع الإلتزام بالأسعار المقرر بنسبة التخفيض المحددة، لتخفيف العبء عن المواطنين.