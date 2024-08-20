أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 18 مسجدًا في 9 محافظات يوم الجمعة المقبلة، منها 15 مسجدًا تم بناؤها حديثًا أو خضعت لعمليات إحلال وتجديد، بالإضافة إلى 3 مساجد خضعت لأعمال صيانة وتطوير.

وبذلك يصل إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ بداية يوليو 2024 حتى الآن إلى 128 مسجدًا، منها 103 مساجد جديدة أو خضعت لإحلال وتجديد، و25 مسجدًا خضعت لصيانة وتطوير.

كما أوضحت الوزارة أن إجمالي عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وفرشها منذ يوليو 2014 حتى الآن بلغ 12,209 مساجد، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و75 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة الوزارة لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي خضعت للإحلال والتجديد تشمل: مسجد الأكرت في سنورس، ومسجد الرحمن في المرج - العامرية - مركز الفيوم، ومسجد الرحمن في دمو - مركز الفيوم، ومسجد مغيب في النزلة - الشواشنة بمديرية أوقاف الفيوم، والمسجد الكبير في عزبة شطا هيكل - مركز شربين، ومسجد السلام في قرية كفر الأبحر - مركز نبروه بمديرية أوقاف الدقهلية، ومسجد الهدي النبوي في النخلة القبلية - مركز أبو حمص، ومسجد نور الإسلام في عزبة الفقي - سيدي غازي - مركز كفر الدوار، ومسجد المصطفى المختار في عزبة مرسي بلبع - زاوية غزال - مركز دمنهور بمديرية أوقاف البحيرة.

وتابعت الوزارة: "من بين المساجد الأخرى التي خضعت للإحلال والتجديد مسجد أبو العباس في قرية منشية الدهب - مركز المنيا، ومسجد النور في قرية الخواجة - مركز بني مزار، ومسجد الحاجة مرفوعة في عزبة عبد الغفار - طمبدي - مغاغة بمديرية أوقاف المنيا، ومسجد فجر الإسلام في قرية دراجيل - مركز الشهداء بمديرية أوقاف المنوفية، ومسجد عباد الرحمن في المنصورية بجوار المعهد الإعدادي الثانوي الأزهري - أوسيم بمديرية أوقاف الجيزة، ومسجد النور في الوليدية - مدينة أسيوط بمديرية أوقاف أسيوط."

وأضافت الوزارة أن المساجد التي خضعت لأعمال الصيانة والتطوير تشمل: مسجد البحر في دمياط بمديرية أوقاف دمياط، ومسجد عبد الظاهر في قرية اتليدم - مركز أبو قرقاص بمديرية أوقاف المنيا، والمسجد البحري في عزبة سعد حمد - مركز سيدي سالم بمديرية أوقاف كفر الشيخ.