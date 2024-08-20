ميرنا وليد: ندرة العروض المسرحية دفعت المصريين إلى السينما

قالت الفنانة ميرنا وليد، إن الجمهور المصري شغوف بالمسرح، مشيرة إلى المسرح كان من أهم عوامل جذب السياحة إلى مصر خلال فترة من الفترات.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، على هامش مهرجان العلمين، أن السياح العرب كانوا يحرصون على حضور العروض المسرحية خلال زياراتهم الصيفية إلى مصر، موضحة أن مقولة بأن الجمهور لا يرغب في حضور المسرح؛ غير صحيحة.

وأكدت أن الحقيقة هي أن الجمهور لا يجد عروضًا مسرحية، وهو ما يدفعه إلى اللجوء إلى السينما، قائلة: «الجمهور مش لاقي مسرح وأصبح يهرب إلى السينما؛ لأنه مش لاقي مسرح لايف أحلى كثير من شاشة السينما».

وأشارت إلى الإقبال الكبير على عروض مسارح الدولة يعد دليلا على شغف الجمهور بالمسرح، معربة عن إعجابها بالمستوى المقدم في العروض التي شاهدتها مؤخرًا.

وأشادت بموهبة الفنانين المصريين مقارنة بفناني العالم، قائلة: «أنا حضرت عروض مسرح في كل العالم، عندنا ناس بنفس الإمكانيات وأعلى؛ لكن المشكلة أن عندنا إمكانيات ثانية غير موجودة».

وأعربت عن أملها في نقل تجربة مسرح العلمين الجديدة إلى القاهرة، من خلال إنشاء مسرح يقدم عروضًا أسبوعية؛ بهدف إعادة القيمة الفنية التي تميزت بها مصر على مر التاريخ.