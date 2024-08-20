مكتبة الإسكندرية تشهد حفلا موسيقيا لخالد كمار ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي 21

شهدت مكتبة الإسكندرية حفلا موسيقيا للموسيقار خالد كمار، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في نسخته الحادية والعشرين، وذلك علي خشبة المسرح الصغير بمكتبة الإسكندرية، بحضور بمشاركة الفنان أحمد أمين والفنانة نوران أبو طالب، والفنان بسيم محمد، وبمصاحبة أوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية بقيادة الدكتور شادي عبد السلام.



وخلال الحفل تم تقديم مجموعة من أعمال الموسيقار خالد كمار الدرامية والسينمائية، وأبرزها: عالزيرو، عتبات البهجة 1، الأجهر، صاحب المقام، شلبي، الهرشة السابعة، فاتن، قابيل، فالس، عتبات البهجة 2، المدينة، زهرة، ليه لأ، ما وراء الطبيعة، زيكو، كما شارك الفنان أحمد أمين في الحفل، بإلقاء قصيدة "حتي تحترق النجوم"، وشارك كل من الفنانة نوران أبو طالب والفنان بسيم محمد بالغناء بفقرتين مختلفتين بالحفل.

جدير بالذكر أن مهرجان الصيف الدولي هو حدث سنوي تنظمه مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي، وتشهد نسخة المهرجان هذا العام مشاركة فرق وفنانين من 6 دول (مصر - تونس - ألمانيا - فرنسا - البرتغال - أمريكا)، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس حتي 31 أغسطس، ويشهد المهرجان تنوعًا يناسب جميع الأذواق، فعلى صعيد الحفلات الغنائية والموسيقية ويستضيف المهرجان عددًا من أبرز الأسماء على الساحتين المصرية والعربية مثل: هشام عباس، وعلى الحجار، وأنوشكا، وأبو، وعمر خيرت، وخالد الكمار، ونوران أبو طالب، ونوال بن كريم، وفؤاد ومنيب، وعلي الهلباوي، ونسمة عبد العزيز، وسعد العود، وهيثم الحضيري وغيرهم.

كما يقدم المهرجان عروضًا مسرحية مميزة، وورش عمل مسرحية وسينمائية أبرزها: الكتابة المسرحية للهواة، والتذوق السينمائي، ومدارس النقد السينمائي، وصنع الأفلام القصيرة.