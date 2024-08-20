أونروا: أطفال غزة يعانون ضغوطا نفسية تفوق حدود طفولتهم

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن الأطفال في غزة يعانون ضغوطا نفسية تفوق حدود طفولتهم، بسبب انعدام الأمان، ونقص الغذاء والماء، وتكرار النزوح على مدى أكثر من عشرة أشهر.

وأضافت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، أن «فرق العمل الاجتماعي في الأونروا تسعى إلى التخفيف من معاناة الأطفال وتعزيز قوتهم النفسية، باستخدام ما يُتاح من الموارد».

وأشارت إلى تنفيذ مبادرة بعنوان «إعادة تدوير مخلفات البيئة وصناعة المجسمات وألعاب الأطفال» في أحد مراكز الإيواء التابعة للأونروا، للتخفيف من معاناة الأطفال.

يعاني الأطفال في #غزة ضغوطا نفسية تفوق حدود طفولتهم، بسبب انعدام الأمان، ونقص الغذاء والماء، وتكرار النزوح على مدى أكثر من عشرة أشهر.



تسعى فرق العمل الاجتماعي في #الأونروا إلى التخفيف من معاناة الأطفال وتعزيز قوتهم النفسية باستخدام ما يُتاح من الموارد.



في هذا الإطار تم تنفيذ… pic.twitter.com/QZsgr71G5o — الأونروا (@UNRWAarabic) August 20, 2024

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 40173 شهداء، و92857 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.