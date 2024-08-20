روسيا تفرض عقوبات على 32 شخصية يمثلون مراكز أبحاث ووكالات استشارية بريطانية

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو فرضت عقوبات شخصية على ممثلي مراكز الأبحاث والوكالات الاستشارية البريطانية.

وقالت الوزارة في بيان لها، مساء الإثنين، "نلاحظ استمرار الحكومة البريطانية في اتباع مسار عدواني مناهض لروسيا، والذي تعلن لندن في إطاره عن فشل المهمة الواضحة المتمثلة في إلحاق هزيمة استراتيجية في ساحة المعركة ببلدنا، وتستخدم بنشاط آلية فرض قيود العقوبات غير المشروعة. وتجري حملة إعلامية ودعائية تعتمد على الأكاذيب والنفاق، كل هذا يشير إلى مزاج المؤسسة السياسية البريطانية، المشبعة بالخوف من روسيا"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأشارت الوزارة إلى أن "هذه المنظمات تنشر من خلال وسائل الإعلام العامة وعلى الإنترنت معلومات مضللة تشوه سمعة الدولة الروسية، وتحاول عبثا تهيئة الظروف لزعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي في بلادنا".

وأشارت الوزارة إلى أنه في هذا الصدد، قررت روسيا إدراج ممثلي عدد من هذه الكيانات في "قائمة الحظر" ومنع دخولهم إلى روسيا الاتحادية. ويدخل في هذه القائمة 32 اسما جديدا.

يُشار إلى أن المملكة المتحدة قدمت أكثر من 6ر7 مليار جنيه إسترليني (7ر9 مليار دولار) من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي واسع النطاق في عام 2022.