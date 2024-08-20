البنك المركزي التركي يبقي على سعر الفائدة عند 50%

أبقى البنك المركزي التركي، اليوم الثلاثاء، سعر الفائدة ثابتا عند 50% على عمليات إعادة الشراء الريبو لأجل أسبوع، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وذكرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي التركي، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها قررت إبقاء سعر الفائدة ثابتا، وأنه سيتم الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وأضافت أنه رغم ارتفاع الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري في يوليو الماضي بشكل طفيف مقارنة بالشهر السابق، فإنه بقي أقل من متوسط الربع الثاني، لافتة إلى أن المؤشرات في الربع الثالث تشير إلى أن الطلب المحلي مستمر في التباطؤ، وأن تأثيره التضخمي آخذ في التناقص.

وذكرت اللجنة، أن تضخم السلع يتناقص، بينما تحسن التضخم في الخدمات سوف يتأخر قليلا، مشيرة إلى أن الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري سيتراجع مع استمرار الموقف المتشدد في السياسة النقدية.

وتابعت بأن البنك، سيحافظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري والتقارب في التوقعات، مشددة على أنها ستستخدم بحزم جميع الأدوات المتاحة لتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.